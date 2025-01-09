Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять пліткувати

Плітки недарма вважаються гріхом: за їх допомогою ми передаємо одне одному недостовірні та неперевірені чутки, які можуть виявитися неправдою.

Найчастіше це межує з наклепом, що вже зовсім негативно відбивається не тільки на соціальному образі людини, про яку ми говоримо, а й на нашій внутрішній подобі і, що важливо, ментальному здоров'ї, так що невинним це заняття точно не назвеш. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять пліткувати.

Рак

Раків, незважаючи на притаманні їм позитивні якості, з повним правом можна назвати головними пліткарями зодіакального кола. Лихослів'я, яке вони собі дозволяють, – особливо це стосується їхніх недоброзичливців – замінює їм агресивні дії, на які вони не наважуються.

Близнята

Близнята – найбалакучіший знак зодіаку: починаючи говорити, вони можуть так захопитися, що припиняють розбирати, яка тема сприятлива для розмови, а яка – ні, і починають обговорювати – і засуджувати – спільних зі співрозмовником знайомих, а так уже й до відвертих пліток недалеко.

Риби

Рибам, незважаючи на милосердя, що визначає їхнє життя, не чуже ніщо людське – зокрема, і бажання позловтішатися. Отримавши таку можливість, вони із задоволенням обговорять негатив, який існує у житті інших людей, щоб порадіти власному добробуту.

Читайте також: