Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять поспати

До сну кожен з нас ставиться по-своєму: одні можуть спати лише кілька годин, інші – можуть випасти з реальності на добу.

Залежить любов до сну від різних факторів і причин, і час народження в цьому сенсі має велике значення. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, котрі люблять поспати.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби за правом посідають перший рядок у рейтингу зодіакальних сплюх, до того ж зобов'язані вони цим не лінощам, як можна було б подумати, а своєю пристрастю до мрій — вони люблять яскраві, барвисті та романтичні сни. До того ж, перед тим як заснути, представники знака люблять мріяти, що є їх найулюбленішим заняттям, після якого в тому, що їхні сни будуть легкими та приємними, у них немає сумнівів. В результаті, якщо Рибам не потрібно нікуди йти і ніхто не стане їх будити, вони можуть проспати цілу ніч, а потім цілий день.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці люблять поспати через властиві їм лінощі – як відомо, більш дедачого знака в зодіакальному колі не відшукаєш. За першої зручної можливості вони з комфортом влаштовуються на ліжку, дивані або в кріслі і сплять, поки їх не розбудять, а це може тривати досить довго. Щоправда, треба віддати належне представникам знака – у разі потреби вони схоплюються, ніби за командою "Підйом!", і працюють, засукавши рукави, щоб, завершивши всі свої справи, знову впасти в сплячку.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези не випадають з реальності на довгий час, сплячими добу безперервно – якщо, звичайно, вони здорові – їх застати неможливо. Але у представників знака є своя норма сну – як правило, це вісім чи дев'ять годин, які їм життєво необхідні. Якщо з якоїсь причини доведеться їх скоротити, вони весь день почуватимуться не у своїй тарілці. Терези взагалі вкрай болісно ставляться до порушення режиму: вставати і лягати вони вважають за краще в один і той же час, що сприятливо впливає на їхні самопочуття та настрій.

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