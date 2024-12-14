Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять прибіднятися та жебракувати

Але є й ті, хто, навпаки, применшує свої здобутки або, як кажуть у народі, прибідняється. Кожен із них у такому разі має свою мету: хтось боїться наврочити свій успіх, а комусь, приховавши реальний стан речей, зручніше просити в інших допомоги – так би мовити, «на бідність». Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять прибіднятися та жебракувати.

Козоріг

Козороги, якими б багатими вони не були, ніколи не похваляться тим, що мають: вони не хочуть, щоб сторонні були в курсі їхніх майнових та фінансових справ. Одна з головних причин, з якої вони так поводяться, – небажання матеріально допомагати будь-кому: вони вкрай скупі.

Рак

Раки дійсно часто бувають на мілині, але не настільки, як вони розповідають про це. Мета представників знака очевидна: вони хочуть, щоб їх, по-перше, пошкодували, а по-друге, надали їм допомогу. Треба визнати, що така тактика найчастіше виправдовує себе – вони отримують те, що хочуть.

Близнята

Близнята, які – як відомо – є двоїстим знаком, не дотримуються у питанні оприлюднення своїх доходів єдиної лінії поведінки. Сьогодні вони вихваляються немислимими досягненнями, а вже завтра скаржаться на нестачу грошей, сподіваючись таким чином отримати нові замовлення чи гранти.

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