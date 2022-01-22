Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять рано прокидатися

Як відомо, хто рано встає, тому життя дає купу різних приємних речей, що, звичайно, дуже привабливо.

Ось тільки рано прокидатися – особливо, якщо в цьому немає потреби у вигляді походу на роботу – здатні лише вибрані. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять рано прокидатися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Для Козорогів рано прокинутися – не проблема, особливо якщо це необхідно для роботи, яка, як відомо, для представників знака стоїть на першому, другому, а іноді й на третьому місці. Дисциплінованості представників цього знака можна тільки позаздрити: піднявшись навіть о п'ятій ранку, вони нашвидкуруч приймають душ, снідають і беруться за виконання "виробничого плану", який накидали напередодні, тому і встигають переробити безліч справ, поки інші ще тільки прокидаються і потягуються.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки у списку зодіакальних жайворонків за правом посідають одне з перших місць – вони дуже легко прокидаються вранці, і що раніше це відбувається, то краще. До того ж ранковий годинник представники знака витрачають на будь-які заняття: якщо їм не потрібно нікуди йти, вони із задоволенням приймають ванну, укладають волосся, а потім — у улюбленому халаті — варять і неквапливо п'ють каву, смакуючи кожен її ковток і "листаючи" сторінки соціальних мереж. — ну, а після такої "підзарядки" можна і за справу братися.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнів важко назвати класичними жайворонками: можуть вставати як рано, так і пізно – все залежить від обставин. Так, якщо зранку у представників знака має бути важлива ділова зустріч, вони можуть прокинутися ще до світанку і, швидко зібравшись, вирушити на неї, до того ж матимуть вони водночас свіжий і підтягнутий вигляд, і почуватимуться, як огірок. Якщо ж представники знака можуть дозволити собі якомога довше поспати, вони не будуть чинити опір, схопившись ще й на світ не зазоріло.