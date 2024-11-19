Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять робити компліменти з каверзою

Але ще гірше спілкуватися зі співрозмовниками, які начебто говорять добре, але нам чомусь неприємно чути їхні слова, навіть якщо йдеться про компліменти. Вони примудряються сказати їх так, що стає зрозумілим: насправді вони нічого гарного про нас не думають. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять робити компліменти з каверзою.

Близнята

Близнята – через властиву їм двоїстість характеру – примудряються дивитися на будь-який «предмет», включаючи людей, що оточують їх, з двох точок зору одночасно. Звідси і з'являється сумнівність їхніх компліментів, які виходять позитивними, але – з негативним підґрунтям.

Риби

Риби – один із найзаздрісніших знаків зодіаку, до того ж, на відміну від інших, вони не можуть цю якість свого характеру приховати. Тому, даючи позитивну оцінку тому, хто викликає у них заздрість, вони вкладають у свої слова негативний підтекст, який може образити співрозмовника.

Скорпіон

Скорпіони, мабуть, найуїдливіший знак зодіаку, тому їхні компліменти часто ображають тих, кому вони їх роблять. Але на їхнє виправдання треба сказати, що до себе вони більш безжальні, ніж до оточення: у таких випадках йдеться не про каверзу, а про самознищення.

Читайте також: