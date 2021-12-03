Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять сидіти на дієтах

На зміну культу схуднення прийшла філософія бодипозитиву, але охочих ушляхетнити свою фігуру за допомогою дієт менше не стає.

Втім, одні байдужі до обмеження харчування, віддаючи перевагу спорту, а інші впевнені, що тільки таким чином можна скинути зайві кілограми. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять сидіти на дієтах.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнюки не роблять із їжі культу, тому їм дієта – точніше, обмеження у харчуванні – справа звична. Звичайно, вони не заморочуються, підраховуючи калорії і збираючи "калейдоскоп" продуктів на сніданок, обід і вечерю, але цілком можуть довго сидіти на роздільному харчуванні, до того ж надають перевагу не м'ясу або рибі, а гарнірів. Представники цього знака можуть цілий тиждень їсти гречану кашу – і смачно, і корисно – зовсім не вважаючи себе ображеними.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви люблять поїсти, але це зовсім не означає, що заради заповітної мети вони не здатні на рішучі дії. Якщо перед ними стоїть мета, гідна будь-яких – найсерйозніших засобів – вони покладуть на її вівтар будь-яку жертву, і сили волі їм водночас не позичати. Так, вирішивши блищати на святковому заході в новій сукні, яка, як їм здається, трохи затісна, представники знака цілком можуть цілими днями харчуватися винятково знежиреним кефіром.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, незважаючи на те, що справляють враження людей, впевнених у собі, у глибині душі можуть страждати від комплексів, які підштовхують до справжніх подвигів – особливо щодо харчового раціону. Наприклад, почувши від когось зауваження щодо своєї фігури – "А ти, здається, погладшала?" — Вони легко можуть перевести себе на два огірки на день влітку і чотири ківі на день — взимку. Водночас вони чудово почуватимуться – така ось сила волі.

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