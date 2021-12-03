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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять сидіти на дієтах

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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять сидіти на дієтах

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На зміну культу схуднення прийшла філософія бодипозитиву, але охочих ушляхетнити свою фігуру за допомогою дієт менше не стає.

Втім, одні байдужі до обмеження харчування, віддаючи перевагу спорту, а інші впевнені, що тільки таким чином можна скинути зайві кілограми. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять сидіти на дієтах.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнюки не роблять із їжі культу, тому їм дієта – точніше, обмеження у харчуванні – справа звична. Звичайно, вони не заморочуються, підраховуючи калорії і збираючи "калейдоскоп" продуктів на сніданок, обід і вечерю, але цілком можуть довго сидіти на роздільному харчуванні, до того ж надають перевагу не м'ясу або рибі, а гарнірів. Представники цього знака можуть цілий тиждень їсти гречану кашу – і смачно, і корисно – зовсім не вважаючи себе ображеними.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви люблять поїсти, але це зовсім не означає, що заради заповітної мети вони не здатні на рішучі дії. Якщо перед ними стоїть мета, гідна будь-яких – найсерйозніших засобів – вони покладуть на її вівтар будь-яку жертву, і сили волі їм водночас не позичати. Так, вирішивши блищати на святковому заході в новій сукні, яка, як їм здається, трохи затісна, представники знака цілком можуть цілими днями харчуватися винятково знежиреним кефіром.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, незважаючи на те, що справляють враження людей, впевнених у собі, у глибині душі можуть страждати від комплексів, які підштовхують до справжніх подвигів – особливо щодо харчового раціону. Наприклад, почувши від когось зауваження щодо своєї фігури – "А ти, здається, погладшала?" — Вони легко можуть перевести себе на два огірки на день влітку і чотири ківі на день — взимку. Водночас вони чудово почуватимуться – така ось сила волі.

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