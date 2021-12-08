Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять собак більше за інших

Як відомо, собака – друг людини, ось тільки дружать із цими унікальними істотами далеко не всі.

Причин тому може бути багато, але нас сьогодні цікавлять не вони, а ті, хто не може жити без найвідданіших тварин. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять собак більше за інших.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліїв з повним правом можна назвати головними собаківниками – та собакознавцями – зодіаку. Їхня тварина – не модний аксесуар, а член сім'ї, на якого поширюються всі права та обов'язки близьких людей. Як правило, представники знака надають перевагу собакам однієї і тієї самої породи – наприклад, пуделя або французького бульдога, це їхнє кохання на все життя, тому, попрощавшись з одним чотирилапим другом, вони, щиро пожурившись, тут же заводять іншого, щоб "ланцюжок" не переривався.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби — знак не тільки люблячий, але також милосердний і співчутливий: вони шкодують тварин і чим допомагають їм. У сферу їхніх інтересів потрапляють усі живі істоти, але собак представники знака люблять особливо. Так, завівши собі домашнього вихованця, а часто й не одного, вони активно допомагають тим, хто цього потребує: підгодовують безпритульних тварин, оплачують їхню стерилізацію, часто їздять до притулків, у яких працюють волонтерами, прибираючи за його вихованцями і гуляючи з ними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята дуже люблять собак не лише за їхню відданість, а й за схильність до спілкування, адже з ними, на відміну від людей, поговорити можна завжди, до того ж, про що завгодно. Щоправда, до "співрозмовника" у представників знака безліч вимог, і найголовніша – порода. Близнята ніколи не заведуть дворнячку, та й породу, що пішла в історію — теж, їхнім супутником життя може стати тільки собака наймоднішої породи — інші їм просто нецікаві.

Читайте також: