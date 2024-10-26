Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять ставити дурні запитання

Як правило, це ставить саму людину в неприємне становище і спантеличує оточення, яке не знає, як на це реагувати. У більшості з нас таке трапляється нечасто, але є й ті, хто постійно потрапляє у відповідні історії. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять ставити дурні запитання.

Стрілець

Стрільці мають унікальну здатність не слухати – і, як наслідок, – не чути оточення, тому вони ставлять запитання, відповіді на які або вже прозвучали, або ніколи не прозвучать, оскільки співрозмовник – і він сам про це сказав – не збирається обговорювати цю тему.

Риби

Риби значну частину часу витають у хмарах, мріючи про різні речі, але, як правило, перше місце в списку їхній мрій займають романтичні взаємини. Спустившись на землю, вони не одразу розуміють, де перебувають, і запитують про те, що інші вже давно з'ясували.

Овен

Овни, як відомо, найупертіший знак зодіаку, тому в халепу вони потрапляють часто свідомо: їм хочеться довести, що вони мають право ставити будь-які – зокрема, і відверто дурні – запитання, а ті, кому це з якоїсь причини не подобається, можуть не слухати.

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