Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять святкувати свій день народження

День народження для кожного з нас – свято важливе та значуще, але у всіх свій підхід до його святкування.

Одні вважають, що немає нічого особливого в тому, що ще один рік "прокрутився" разом із Землею навколо Сонця, цього дня намагаються поїхати як мінімум до передмістя та сховатися від усіх, а інші – скликають масу гостей та закочують бенкет на весь світ. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, котрі люблять святкувати свій день народження.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви впевнені, що є справжнім подарунком для всього людства, тому їхній день народження має бути святом не лише для них, а й для всіх друзів та знайомих. Щороку вони влаштовують із цього приводу грандіозні свята зі щедрим столом та сюрпризами для присутніх: повітряними кульками, зростовими ляльками, серпантином та феєрверками. Головне для представників знака зробити так, щоб урочистість з приводу їхнього народження всім запам'яталася надовго, а можливо, й назавжди.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви люблять подарунки, а день народження – найкраща нагода для того, щоб їх отримати. Треба визнати, що для гостей, яких представники знака запрошують у великій кількості, вони створюють найкращі умови: душевне спілкування, багате меню. До того ж готують вони завжди самі, бо люблять та вміють це робити. Натомість вони розраховують на щедру оцінку їхніх старань, наперед натякаючи потенційним гостям на те, що вони хотіли б отримати в подарунок.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята люблять спілкування на всіх рівнях, тому день народження для них – прекрасний привід зібрати якомога більше друзів і знайомих і весело провести час за легкими розмовами, які не зобов'язують до чогось серйозного. А ось від подарунків представники знака точно не відмовляться — до того ж, як правило, вони розраховують на ексклюзивні речі: привезені з-за кордону або щось куплене тут — можливо, не за всі гроші світу, але обов'язково яких більше немає ні у кого — як кажуть, із родзинкою.

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