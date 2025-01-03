Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять вчити всіх жити

Але є серед нас люди, які впевнені, що краще за інших знають, як треба поводитися в тій чи тій ситуації. Але це було б, як кажуть, ще пів біди. Набагато гірше те, що вони постійно вчать жити інших, доречно і недоречно нав'язуючи їм своєю думку. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять вчити всіх життя.

Козоріг

Козороги щодо всього мають свою власну думку, яку не змінюють навіть під впливом більш ніж переконливих обставин. Своїм досвідом представники знака щедро діляться з оточенням, навіть коли їх про це не просять, але, незважаючи на нав'язливість, часто мають рацію.

Риби

Риби вчать оточення жити з притаманного їм почуттів милосердя: їм так шкода друзів або знайомих, які потрапили в складну життєву ситуацію, що вони не тільки дають гарну пораду, а й читають нотації про те, в чому полягає провина їхнього співрозмовника і як йому надалі уникнути неприємностей.

Близнята

Близнята першими зі своїми порадами не лізуть, але якщо їх запитати, як вчинити в цій конкретній ситуації, вони не відмовлять, а почавши говорити, можуть так розійтися, що зупинити їх буде непросто. Якщо людина неготова вислуховувати тривалі міркування, краще до них не звертатися.

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