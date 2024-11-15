Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять зображати жертву

Роль жертви, прямо скажемо, не найкраща з усіх, яку ми можемо собі вибрати, – швидше навпаки.

Тим не менш – з різних причин – ми ставимо себе в позицію жертви, хтось робить це рідше, хтось частіше, а є і ті, хто з такої ролі практично не виходить. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять зображати жертву.

Рак

Раки – класичні жертви: улюблене заняття представників цього знака – скаржитися на своє важке життя всім, включаючи незнайомих людей. До того ж така їхня позиція – не більше ніж маніпуляція: пробивши сльозу у оточення, вони розраховують отримати допомогу.

Терези

Терези відіграють роль жертви, щоб отримати схвалення, а ще краще — похвалу — з боку людей, що їх оточують. Для них важливою є позитивна оцінка їхніх дій, заради неї вони готові перебільшити свої зусилля, нібито спрямовані на те, щоб здійснити схвальний вчинок.

Риби

Риби зображують жертву, коли їм необхідно скинути провину за щось на когось іншого — дуже вони не люблять самостійно відповідати за скоєне. У таких випадках представники знака кажуть, що все зробили з найкращими намірами, а те, що результати вийшли протилежними, то так уже сталося.

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