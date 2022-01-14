Астрологиня назвала знаки зодіаку, які мають слабкість до фастфуду

З тим, що фастфуд – шкідлива для організму їжа, втім, як і про те, що вона дуже смачна, ніхто сперечатися не буде.

Однак хтось із нас може спокійно обійтися без гамбургерів та чизбургерів, а хтось зовсім не може перед ними встояти. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які мають слабкість до фастфуду.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, як відомо, люблять смачну їжу, і однаково дуже упереджені як до традиційних домашніх страв, які готували їм мама та бабусі, так і до будь-яких новинок у сфері кулінарії, якщо, звичайно, вони не так корисні, як смачні. Фастфуд завжди притягує своїми смаковими якостями, тому представники знака ніяк не можуть пройти повз кафе та ресторани швидкого харчування, тому їм, щоб остаточно не зіпсувати фігуру, краще оминати такі заклади десятою дорогою.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята в очах оточення хочуть видаватися комільфо, тому, якщо їх запитати, чим вони харчуються, то вони, найімовірніше, скажуть, що їхній раціон становить нектар із квітів та крапельки роси, ну або щось дуже корисне і низькокалорійне у вигляді проростків пшениці або – у крайньому разі – гречка без солі на кефірі. Насправді представники знака зовсім не проти шкідливої їжі – такої, як фастфуд – головне, щоб ніхто про це не дізнався і не дорікнув їм у тому, що насправді вони зовсім не такі ангели, якими хочуть здаватися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги за великим рахунком байдужі до їжі. Ні, не можна сказати, що їм однаково, що їсти — від усякого роду смаколиків вони, зрозуміло, не відмовляться, але, будучи зайнятими, вони цілком можуть щось проковтнути, як кажуть, не дивлячись. І в таких випадках фастфуд для них – найкраще рішення, яке вони можуть ухвалити: і відносно недорого, і дуже смачно. Головне, не зловживати локшиною швидкого приготування, до якої представники знака мають особливу слабкість — вони не отримають від неї нічого, крім шкоди.

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