Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть довго грати у мовчанку

У конфліктних ситуаціях усі ми – і це зрозуміло та закономірно – поводимося по-різному.

Хтось під впливом емоцій кричить, скандалить і навіть б'є посуд, а хтось замикається в мовчанні, не реагуючи на слова та дії того, на кого вони образилися, і водночас незрозуміло, яка модель поведінки гірша – перша чи друга. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть довго грати у мовчанку.

Діва

Діви демонструють стриманість у всьому, тому помовчати пару днів, тижнів і навіть місяців для них особливих труднощів не становить – навпаки, вони із задоволенням спостерігатимуть, як переживає і мучиться від невідомості близька людина, відзначаючи про себе, що цілком на це заслужила.

Козоріг

Козороги впевнені, що емоційне посилання не дасть людині, яка скривдила їх, урок, який вона повинна винести з ситуації, що склалася, а от якщо влаштувати гру в мовчанку, у них буде час і можливість проаналізувати своє у всіх сенсах «негідне» посивіння.

Близнята

Близнята – один із найбільш товариських знаків зодіаку, тому мовчання у конфліктній ситуації дається їм не так легко, як попереднім знакам, але у разі необхідності вони можуть не лише надовго замовкнути, а й раз і назавжди розірвати стосунки, про що згодом шкодують.

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