Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть передчувати неприємності

Вважається, що вона – кому більшою, а кому меншою мірою – притаманна всім, але в особливо обдарованих природою – і батьками – людей інтуїція є настільки потужною, що вони можуть передбачати події, що відбудуться з ними та іншими людьми. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які мають чуйку, тобто можуть передчувати неприємності

Риби

Риби інтуїтивні за своєю природою – налаштовуючись на потрібну хвилю, можуть бачити картини свого – і чужого – майбутнього. Саме цим їхнім умінням пояснюються випадки їхнього щасливого порятунку, коли вони, наприклад, в останній момент відмовляються від поїздки, в якій могли б загинути.

Рак

Раки тонко відчувають навколишню атмосферу, тому будь-які енергетичні сплески одразу ж відбиваються на їхньому настрої: вони можуть самі не розуміти, чому впадають у песимізм зі сльозами на очах, але, як правило, це означає, що неприємності не за горами.

Стрілець

Стрільці мають дуже сильну енергетику, яка і допомагає їм передбачати неприємності, що загрожують їм. Напередодні таких подій їхнє біополе починає міняти свій знак з «плюса» на «мінус», а аура – темніти на очах, у них різко падає настрій, і вони розуміють – наближається година Х.

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