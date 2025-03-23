Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть пристосуватися до будь-яких умов

Життя постійно ставить нас у нові – несподівані й незвичні – ситуації, через які ми опиняємося у глухому куті.

Минає час, перш ніж ми починаємо розуміти, як поводитися в нових умовах і що робити, щоб знову вивести життя хоча б на колишній рівень. Для більшості з нас це вкрай складно, та є й ті, хто без труднощів звикає до нових реалій. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які легко пристосовуються до будь-яких умов.

Близнята

Властива Близнятам двоїстість завдає їм купу неприємностей, проте саме ця якість допомагає представникам знака впевнено почуватися в будь-якій новій ситуації. Те, що незвичне – і навіть неприйнятне – для однієї їхньої публічності, привабливе для іншої.

Рак

Раки більшу частину життя перебувають у своїй "мушлі", і йдеться в цьому разі не лише про матеріальний, а й про моральний – внутрішній – "дім" представників знака, в якому для них усе стабільно й комфортно, таким чином зовнішній світ із його змінами для них не страшний.

Терези

Терези дуже нестабільні в моральному розумінні – наприклад, свій погляд на один і той самий предмет вони можуть змінювати кілька разів на день. Та оскільки час від часу їхнє бачення навколишнього світу збігається з життєвою ситуацією, вони непогано почуваються за будь-яких умов.

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