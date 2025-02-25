Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть створити проблему з нічого

Проблем у житті вистачає завжди, а в наш – м'яко кажучи, не найпростіший час – особливо.
Здавалося б, навіщо створювати їх штучно? Але є люди, які жити не можуть без труднощів, і, якщо з якоїсь причини їх немає, забезпечують собі їх самі – до того ж часто зовсім без приводу. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть створити проблему з нічого.
Рак
Раки — найнедовірливіший знак зодіаку, його представники можуть роздмухати будь-яку муху до розмірів слона. Хтось не так на них подивився – паніка, щось сумнівне сказав – сльози та істерика, якось не так вчинив – непритомність. Виправити їх не можна, можна тільки ставитись до них з розумінням.
Скорпіон
Скорпіони не демонструють свої переживання оточенню – вони заганяють їх углиб, а там дуже довго страждають з будь-якого приводу, включаючи ті, які представникам інших знаків здалися б такими, що не заслуговують на увагу, але для них вони мають величезне – а часом і визначальне – значення.
Водолій
Водолії, зіткнувшись з непередбаченою ситуацією, лякаються, тому не завдають собі праці замислитися над тим, що з ними відбувається. Як правило, те, що їх так хвилює, гроша ламаного не варто, але представників знака вже не зупинити – вони пішли врозліт і не заспокояться, доки не вип'ють «чашу страждань» до дна.
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