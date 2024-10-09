Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть вбити за зраду

Кожен реагує на нього по-своєму: хтось, дізнавшись про неї, божеволіє і розлучається з коханою людиною, хтось – розуміє, пробачає і забуває про те, що трапилося, але є й ті, хто здатен на радикальні заходи. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть вбити за зраду.

Телець

Тельці, як правило, демонструють відкладену реакцію на зраду близької людини, пробачаючи як перший, так і наступні подібні інциденти. Але якщо їхня кількість перейде в якість, невірному чоловікові – чи дружині – варто серйозно побоюватися за своє життя: у гніві представники знака страшні – можуть і прибити зопалу.

Діва

Діви вважають зради серйозним ударом по своєму самолюбству, тому ніколи їх не вибачають. Щоправда, найчастіше вони не завжди реагують одразу — похапцем, воліючи все як слід продумати і тільки потім завдати «удару відплати». Звичайно, вбивати невірного партнера в буквальному значенні слова вони не стануть, але зруйнувати репутацію можуть цілком.

Стрілець

Стрільці часто зраджують своїх половинок самі, але своєму партнеру нічого подібного не дозволять. Дізнавшись про такий інцидент, вони можуть влаштувати цілу виставу з істерикою, биттям посуду, непритомністю і навіть симуляцією божевілля. Домігшись, за допомогою таких прийомів, зізнання в невірності, вони покинуть тепер уже колишню другу половинку.

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