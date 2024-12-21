Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть втекти із власного весілля

Незважаючи на фантастичність, він не такий вже й нереальний – трапляється, що просто на порозі РАГСу наречена віддає букет нареченому і біжить, буквально стрибнувши в таксі, що проїжджало повз. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть втекти із власного весілля.

Водолій

Водолії — найнепередбачуваніший знак зодіаку: вирішивши щось у цей момент, вони й самі не знають, що зроблять за годину, а тим більше — за день. Не дивно, що, подавши заяву на реєстрацію шлюбу та пройшовши всі етапи підготовки до весілля, вони в останній момент можуть передумати.

Близнята

Близнята часто змінюють точку зору на ту саму подію, переходячи він повного прийняття до повного неприйняття, а потім назад. Цілком імовірно, що, прокинувшись у день весілля, вони зрозуміють, що роблять помилку і втечуть просто з церемонії одруження, про що знову змінивши думку, пошкодують.

Стрілець

Стрільці понад усе на світі цінують свою свободу, а офіційний шлюб – на їхнє переконання – поставить на ній хрест. Звісно, їх можна вмовити – переконати й поговорити – піти під вінець, але жодної гарантії в тому, що вони не врятуються втечею в останній момент, ні вони самі, ні хтось інший дати не зможуть.

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