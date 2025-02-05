Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть їсти і не гладшати

Більшість із нас з різних причин заради збереження витончених форм змушені відмовлятися від того, що, аби нас не лякала зайва вага, ми б із задоволенням з'їли. Але є й ті, хто може не замислюватися про свій раціон, оскільки він зовсім не впливає на їхній зовнішній вигляд. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть їсти і не гладшати.

Скорпіон

Скорпіони, напевно, і самі собі не можуть пояснити, чому вони можуть їсти все, що їм хочеться, і водночас, не роблячи нічого особливого, без побоювання дивитися на дзеркало. Їхня талія залишається такою ж тонкою, навіть через роки, та і все решта викликає заздрість у оточення.

Близнята

Близнята своїми прекрасними зовнішніми даними, як правило, завдячують двоїстості своєї натури, через яку вони сьогодні можуть з'їсти багато шкідливих продуктів, а вже завтра сядуть на сувору детокс-дієту: в результаті їм вдається зберегти внутрішній баланс і не погладшати.

Рак

Раки дуже люблять домашню їжу, яку самі і готують, а потім і їдять. Здавалося б, вони повинні погладшати так, що не зможуть увійти в двері, але це не так. У представників знака є секрет: вони знають міру в харчуванні, через що навіть дуже калорійна їжа ніяк не відбивається на їхній фігурі.

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