Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть заліковувати серцеві рани

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть заліковувати серцеві рани

Прогноз астролога / Фото: Credits

У складній ситуації всі ми шукаємо підтримки у навколишніх людей, але надати її можуть не всі.

У такому разі потрібно ввійти в становище людини, хоч би яким незрозумілим чи незвичним воно виявилося, виявити співчуття, а також, якщо можливо, дати добру пораду – кому до снаги так вчинити? Астрологиня Людмил Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть лікувати серцеві рани.

Риби

Риби – наймилосердніший знак зодіаку, який співчуває всім і в будь-якій ситуації. Вони завжди знаходять слова, які здатні втішити саме цю людину в цій конкретній ситуації, тому знаходять підхід до всіх без винятку, а от дієвої допомоги від них не варто очікувати.

Рак

Раки вміють виявляти співчуття та жалість, коли це необхідно комусь із близьких – і не дуже – їм людей. Вони приміряють чуже лихо на себе самих, тому не можуть залишитися байдужими. Недивно, що до них часто звертаються за співчуттям та сприянням.

Терези

Терези люблять лікувати чужі душевні рани з двох причин. По-перше, у доброті їм не відмовиш – вони співчувають усім, хто потрапив у біду. По-друге, представники знака – ніде правди діти – подобається бути благодійниками, тому вони не можуть відмовити собі у цьому задоволенні.

Читайте також:

Як позбутись храпу і чому його не можна ігнорувати?

Як позбутись храпу і чому його не можна ігнорувати?

Повʼязані теми:

Наступна публікація