Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть заліковувати серцеві рани

У складній ситуації всі ми шукаємо підтримки у навколишніх людей, але надати її можуть не всі.

У такому разі потрібно ввійти в становище людини, хоч би яким незрозумілим чи незвичним воно виявилося, виявити співчуття, а також, якщо можливо, дати добру пораду – кому до снаги так вчинити? Астрологиня Людмил Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть лікувати серцеві рани.

Риби

Риби – наймилосердніший знак зодіаку, який співчуває всім і в будь-якій ситуації. Вони завжди знаходять слова, які здатні втішити саме цю людину в цій конкретній ситуації, тому знаходять підхід до всіх без винятку, а от дієвої допомоги від них не варто очікувати.

Рак

Раки вміють виявляти співчуття та жалість, коли це необхідно комусь із близьких – і не дуже – їм людей. Вони приміряють чуже лихо на себе самих, тому не можуть залишитися байдужими. Недивно, що до них часто звертаються за співчуттям та сприянням.

Терези

Терези люблять лікувати чужі душевні рани з двох причин. По-перше, у доброті їм не відмовиш – вони співчувають усім, хто потрапив у біду. По-друге, представники знака – ніде правди діти – подобається бути благодійниками, тому вони не можуть відмовити собі у цьому задоволенні.

Читайте також: