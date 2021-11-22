Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть зробити кар'єру у політиці

Політична діяльність підвладна далеко не кожному з нас – щоб у ній досягти успіху, необхідно мати відповідний склад характеру.

У когось є необхідні для цієї галузі якості, а у когось – ні. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які можуть зробити кар'єру у політиці.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви – природжені політики: ця сфера діяльності виводить людину в центр загальної уваги – до того ж не лише на світських вечірках, а й у телевізійному та інтернет-просторі, а саме цього представники знака й очікують від життя. До того ж вони мають рідкісне красномовство, а тому можуть говорити не лише образно, а й переконливо, що також необхідно для політичної кар'єри. Серед найвідоміших Левів у політиці можна назвати Наполеона Бонапарта, Білла Клінтона та Барака Обаму.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці часто стають успішними політиками через свої пробивні якості: представники знака ніколи не йдуть в обхід, а якщо на їхньому шляху несподівано виростає стіна, вони готові знести її, до того ж, як правило, роблять це чолом. До того ж вони завжди – або майже завжди – перебувають на боці добра: борються за справедливість і захищають тих, кого несправедливо образили. Знамениті політики-Стрільці: Нерон, Чингісхан, Вїнстон Черчилль та Йосип Сталін.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези в політичній діяльності спираються насамперед на здоровий глузд і обережність. Перш ніж щось сказати і тим більше зробити, вони ретельно – на кілька ходів наперед – продумують наслідки своїх вчинків та висловлювань. Саме тому на тендітному політичному "льоду" вони майже не роблять помилок, що робить їх безцінними для будь-якої політичної партії. Найвідоміші політики серед Терезів: Дмитро Донський, Павло I, Махатма Ганді та Маргарет Тетчер.

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