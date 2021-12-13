Астрологиня назвала знаки зодіаку, які найбільше бояться застрягти в ліфті

У ліфті хоча б раз у житті застрягала кожна людина — відчуття, прямо скажемо, не з найприємніших.

Проте одні поводяться як мінімум байдуже, а як максимум – стримано. Але є серед нас і ті, хто страшенно боїться застрягти в ліфті, а тому у цей момент діє неадекватно. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які найбільше бояться застрягти в ліфті.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, що застрягли в ліфті, своєю поведінкою здатні серйозно налякати оточення. Вони будуть біснуватись, як зграя шалених мавп: кричати, кидатися на стіни з криками "Відчиніть негайно!", стукати кулаками у двері та натискати на всі кнопки одразу. І річ не тільки в тому, що вони до смерті бояться обмеженого простору, хоча це справді так, але й у тому, що вони втрачають контроль над ситуацією: щось іде не так, а вони нічого не можуть вдіяти з цим.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, опинившись у підвішеному стані – практично між небом та землею, – впадають у паніку. До того ж суто зовні вони можуть зберігати спокій, але це не більше ніж про людське око. Насправді у них різко частішає серцебиття, виступає холодний і липкий піт, вони починають задихатися і думати про смерть: "Зараз скінчиться повітря, ми всі помремо, а я буду першим!" Заспокоїти представників знака в такій ситуації практично неможливо, як правило, вони приходять до тями, тільки вибравшись з пастки, та й то не відразу.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – через свої містичні нахили – у будь-якій події шукають втручання вищих сил, тому, застрягши в ліфті, вони починають думати, у чому завинили, адже це для них – покарання за гріхи. Вони тихо опускаються навпочіпки і перебирають усі непристойні вчинки, скоєні ними останнім часом, намагаючись зрозуміти, за що вони так страждають. Принагідно вони дають найстрашніші присяги, обіцяючи ніколи більше не грішити. Щоправда, вони забудуть про них, щойно виберуться на волю, але в момент сидіння в ліфті це не має жодного значення.

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