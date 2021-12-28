Астрологиня назвала знаки зодіаку, які найчастіше стають жертвами шахраїв

Шахрайські схеми в наш час поширені, як ніколи – не минає й дня, щоб ЗМІ не розповіли про черговий спосіб відбирання грошей у населення.

Проте різні люди реагують на них по-різному: когось не приваблюють "акції" та "вигідні пропозиції", а хтось – "заковтує" їх, як рибка гачок. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які найчастіше стають жертвою шахраїв.

Рак (22.06 – 22.07)

Раків гублять їхні довірливість і жалощі, які вони відчувають, дивлячись на людей, які, будучи хорошими психологами, знають, на яку кнопку натиснути в бесіді з ними. Навіть — зрозуміло, у глибині душі — розуміючи, що їх намагаються обдурити, вони дають шахраям шанс залишитися порядними людьми і вірять їм на слово. Втім, навіть залишившись обдуреними, вони знаходять втіху в тому, що вчинили так, як вважали за потрібне, а ошуканство нехай залишається на сумлінні тих, кому вони повірили.

Лев (23.07 – 21.08)

Леву – через його зарозумілість – і на думку не може спасти, що хтось вирішить обдурити таких царствених осіб, як він. Тому вони не шукають каверзи в словах людей, яких бачать вперше у житті, більш того, охоче вірять у те, що ті, обіцяючи золоті гори, справді хочуть їм добра. Представники знака охоче – з доброї волі та без примусу – розкривають гаманець та дають будь-якому новому знайомому стільки, скільки він просить. До того ж "проколи", хоч би скільки їх було, нічого їх не вчать: вкотре вони знову поділяться з шахраями своїми грошима.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліїв переконати в тому, що вони мають щось зробити на шкоду собі, умовляннями практично неможливо – вони досить обережні, тому легковажністю та зайвою довірливістю не страждають. Але їхня безладність часто стає причиною того, що шахраї можуть поживитися їхніми засобами. Приводом для цього можуть стати різні обставини – наприклад, розстебнута сумка, забутий на прилавку гаманець або втрачена банківська картка позбавлять їх необхідних їм та їхній сім'ї коштів.

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