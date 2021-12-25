Астрологня назвала знаки зодіаку, які найкраще вбирають ялинку

Прикрашати ялинку — справжнє мистецтво, яке, незважаючи на легкість, простоту і "дитячість" цього заняття, опанували далеко не всі.

В одних новорічне дерево є справжнім шедевром, а в інших – нагадує абияк наряджену іграшками швабру. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, які вбирають новорічну ялинку краще за інших.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята тримають носа за вітром щодо того, що є модним у всіх сферах життя, і прикраса новорічної ялинки в цьому сенсі не є для них винятком. Вони стежать за світовими трендами в цьому мистецтві, тому позаминулого року їхня ялинка була вбрана вінтажними іграшками, які вони знайшли у бабусиній скрині, минулого – прикрасами hand made, у нинішньому – традиційними, але вручну розписаними, а тому дуже дорогими кульками та фігурками. В результаті новорічний символ представників знака можна фотографувати для глянсових журналів.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – знак, який понад усіх у зодіакальному колі цінує прекрасне, тому їхня ялинка завжди є витвором мистецтва. Як правило, на ній не можна знайти жодної випадкової іграшки — всі вони проходять найжорстокіший "кастинг", змагаючись у співвідношенні "краса — якість" з безліччю інших. В результаті, як це завжди і буває, перемагають найкращі, а ялинка, вбрана таким чином, могла б перемогти на конкурсі краси, влаштованому серед подібних лісових красунь.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони не стежать за трендами у сфері новорічного інтер'єру, у цьому – як і у багатьох інших – планах вони є самі собі трендом, часто обганяють і час, і моду. Їхню фантазію ніщо не обмежує, тому вони, замість традиційних іграшок, цілком можуть вбрати ялинку у свої прикраси – як коштовності, так і біжутерію, закутати її у мережива зі свого гардеробу або пов'язати на неї банти зі своєї колекції шовкових хусток. В результаті виходить не лише красиво та елегантно, а й несподівано, а хіба не це основний символ свята?

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