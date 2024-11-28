Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не дорожать стосунками

Особисті взаємини — справа непроста, іноді доводиться витратити кілька років, перш ніж знайдеться той, кого можна покохати.

Здавалося б, людиною, яка так важко нам дісталася, треба дорожити, але далеко не всім це вдається, – дехто твердо переконаний, що наступні будуть ще кращими, а отже, й турбуватися нема про що. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не дорожать стосунками.

Близнята

Близнята – знак досить легковажний, і у взаєминах з оточенням це виявляється найкраще. Чомусь представники знака впевнені, що, втративши одного друга, вони з легкістю знайдуть іншого, але виходить це далеко не завжди, тому, незважаючи на товариськість, у них не так вже й багато друзів.

Терези

Терези не те щоб зовсім не дорожать стосунками з людьми, які перебувають поруч, – вони просто, запалавши почуттями до нового партнера чи друга, холонуть до колишніх, оскільки душі та серця представників цього – як, втім, і будь-якого іншого – знака на всіх не вистачає, І, в результаті, від когось доводиться відмовлятися.

Козоріг

Козороги, як правило, зосереджені на собі і – особливо! – своїй роботі, будь-які стосунки, навіть якщо йдеться про найближчих і дорогих їм людей, вони відсувають на другий план. Якщо оточення не розуміє представників знака і не бажає зважати на їхні пріоритети, вони цілком можуть вибрати не його, а те, що для них важливіше.

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