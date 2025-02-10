Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не дружать із технікою

Не секрет, що наше життя нерозривно пов'язане з технікою — без неї не можна обійтися ні на роботі, ні вдома.

Одні легко знаходять, образно кажучи, спільну мову з будь-якими – навіть дуже складними – сучасними ґаджетами, а інші насилу ладнають навіть із праскою та кавоваркою.

Важко повірити в те, що навіть такі вміння та якості залежать від того, коли людина народилася. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не дружать із технікою.

Водолій

Водолії не можуть перебувати з технікою на «одній хвилі» через неможливість зосередитися на кількох справах одразу. Так, включаючи праску, вони повинні займатися лише прасуванням, але паралельно займаються вирішенням ще кількох завдань, чого праска, звичайно, не «терпить».

Овен

Овни мають сильну – вогняну – енергетику, «змагання» з якою витримує далеко не кожен технічний пристрій. Тому про представників знака часто говорять про те, що в них все «горить» – іноді в прямому розумінні слова: тільки купили фен, він уже не працює.

Стрілець

Стрільці надто стрімкі для того, щоб "ладнати" з технікою, яка іноді може збоїти. На відміну від представників інших знаків, які ставляться до таких «зволікань» із розумінням, вони страшно зляться і можуть розбити ґаджет, який «завис».

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