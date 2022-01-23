Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять кіно

Кіно – одне з найдемократичніших видів мистецтва, який є доступним – і зрозуміло – кожному.

Тим не менш, є серед нас і ті, хто не відвідує кінотеатри і не дивиться фільми та серіали в телевізорі, і у кожного з них є для цього своя – поважна причина. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять кіно.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези дивляться кіно тільки в крайньому разі — якщо у них немає іншого виходу відволіктися від повсякденного життя, забувши — хоча б на пару годин — про життєві проблеми. У будь-який інший час вони віддають перевагу іншим видам мистецтва, які не вважають сурогатом і підробкою — наприклад, театр, де, на їхній погляд, диво народження шедевру щоразу відбувається просто на очах у глядачів, а не записане на плівку раз і назавжди – з цієї причини представників знака можна частіше зустріти у театральному залі, а не у кінотеатрі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони впевнені, що кіно – вторинне, першорядне ж завжди літературне першоджерело, на основі якого цей фільм знято. Втім, кожен охочий може заперечити представникам знака, що про такий стан речей можна говорити лише в тому разі, якщо йдеться про екранізацію, а більшість кінофільмів знімається за оригінальними – написаними спеціально для них – сценаріями. От тільки навряд чи це це переконає – такі кінотвори вони взагалі не вважають вартими своєї уваги.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята байдуже ставляться до кінофільмів та серіалів будь-якого жанру, в яких актори говорять заздалегідь написані для них слова – представники знака вважають таке видовище штучним, а тому не вартим їхньої уваги. Інша річ – реаліті-шоу, де, як вони вважають, кожен сюжетний хід та висловлювання учасників – повна несподіванка. Про те, що там теж є готові сценарії, вони й чути не хочуть: такого, на їхню думку, просто не може бути!

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