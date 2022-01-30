Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять одружуватися

Одні з нас мають звичку одружуватися, інших же, навпаки, до РАГСу доводиться тягнути на аркані.

Чому такі люди погано почуваються зі штампом у паспорті, знають тільки вони самі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять одружуватися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці надто полігамні, щоб присвячувати своє життя одній людині. Сьогодні вони закохуються в одного, а вже за кілька днів захоплюються іншим, а попередньому – без жалю та роздумів – дають відставку. Але й у другому разі роман триває недовго, оскільки у світі так багато людей, які потенційно можуть їм сподобатися. Представники знака і самі розуміють, що життя з одним – офіційним – партнером буде подібне до пекла на землі, тому за можливості уникають офіційного шлюбу.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – представники творчого та креативного, а тому такого, що віддає перевагу свободі, знака, що часто не в'яжеться з офіційним шлюбом. Наприклад, вони можуть вийти в магазин по хліб, але водночас вирушити до аеропорту, сісти до літака і відлетіти в інший кінець земної кулі. Навряд чи друга половинка, якщо, звичайно, вона є у представника знака, яка очікує свіжої випічки до сніданку, прийде в захват від такої його поведінки. Вони це чудово розуміють і, якщо у них є така можливість, не поспішають одружуватися.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці тільки на перший погляд здаються знаком сімейним, насправді вони такими не є. Річ у тім, що його представники дуже вперті й незговірливі, а тому важко знаходять спільну мову з оточенням. І якщо щодо оточення цей момент ще якось можна пережити, то з близькою людиною кожна розбіжність може перерости в серйозний конфлікт, а таке спільне життя втомить будь-кого. Тому представники знака часто тягнуть з офіційним оформленням стосунків – доти, доки не впевняться, що з цією людиною їм буде комфортно завжди і в усьому.

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