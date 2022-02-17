Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять визнавати своїх помилок

Помилок можуть припускатися всі, а ось визнати, що зробив щось не так, спроможні далеко не всі.

Такий висновок вимагає певної сміливості та самокритики, але цей набір якостей є далеко не у всіх – є люди, впевнені у тому, що завжди вчиняють правильно. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять і не вміють визнавати своїх помилок.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці – знані упертюхи, тому своїх помилок вони зазвичай не визнають із почуття суперечності. Розумом вони усвідомлюють, що помилилися, але погодитися з оточенням, яке вказує їм на це, понад силу. Вони опиратимуться, навіть якщо їх притиснуть до стіни, до останнього запевняючи, що все зробили правильно, а будь-які зауваження на їх адресу – не більше ніж причіпки заздрісників. До того ж, вони можуть розгніватися на тих, хто з ними сперечається, відтепер сприймаючи їх як ворогів.

Діва (22.08 – 23.09)

Дів – через їх холодність – важко запідозрити в тому, що вони не визнають своїх помилок, але це справді так. Незважаючи на глибокі знання в різних галузях науки й культури, вони часто помиляються, водночас сперечаючись на підвищених тонах та доводячи свою правоту, а коли закінчуються аргументи – просто розвертаються і йдуть, або кидають слухавку. Але апофеозом таких випадків зазвичай буває те, що коли їм через певний проміжок часу нагадують про їхні промахи, вони роблять безневинні очі і стверджують: ніколи такого не говорили.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги не хочуть визнавати своїх помилок, оскільки для них це – в усякому разі, на їхній погляд – найсильніший удар по авторитету, якого ці честолюбці не можуть допустити за жодних умов. Якщо представників знака викриють у помилці, вони зляться, замикаються в собі, і розуміючи, що справді помилилися, відмовляються від суперечок. Але про те, щоб визнати свій промах, все одно не йдеться. Лише за деякий час, охолонувши, вони можуть, нехай і неохоче, визнати, що минулого разу схибили.

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