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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять жити за містом

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять жити за містом

Прогноз астролога / Фото: Credits

Минув час, коли всі прагнули жити у великих містах, нинішній тренд – життя на природі.

Але мода на місце проживання писана далеко не всім – є серед нас ті, хто фізично – і морально – не може жити поза межами мегаполісу – як кажуть, мають право. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять жити за містом.

Овен

Овни – через свою енергійність та імпульсивність – люблять сам ритм великого міста: їм подобається велика кількість людей на вулиці та шум машин за вікном – так, приїжджаючи на дачу, вони не здатні заснути в тиші. До того ж їм подобається, що кафе для зустрічі з друзями, можна знайти за кожним кутом.

Терези

Терези як головні в зодіакальному колі поціновувачі прекрасного не уявляють, як можна жити за містом, звідки до найближчої концертної зали, музею чи театру треба їхати та їхати. Їм дуже подобається жити не просто у місті, а в його центрі – тоді з дому на виставу можна дістатися за кілька хвилин пішки.

Лев

Леви, чиє улюблене заняття – блищати в суспільстві, вважають, що на світські заходи, які вони вважають своїм обов'язком відвідати, потрібно легко – і зручно – діставатися, але ще важливіше, щоб дорога додому займала у них мінімум часу, а це можливо лише тоді, коли вони живуть поруч – у центрі міста.

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