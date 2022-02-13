Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не морочаться з етикетом

Що таке етикет – набір соціальних навичок, знання яких дуже важливе, чи пережиток минулого, без якого в наш час цілком можна обійтися?

Хтось ходить на спеціальні курси, завдяки яким знає, який одяг доречний для різних життєвих випадків, до якої години доречно теефонувати іншій людині і який ніж використовувати для риби, а хтось вважає це марною тратою часу. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не морочаться з етикетом.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці вважають, що не варто розводити церемонії, оскільки це нікому не потрібно, а їм – насамперед. Більше того, найчастіше представники знака навмисне порушують правила етикету, щоб епатувати оточення – їм здається, що таким чином вони привертають його увагу. Ну а найчастіше їм просто ліньки дотримуватися численних правил, оскільки це вимагає певного вкладення енергії, а вони її заощаджують.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, які вважають себе королівськими особами, як не дивно найчастіше відмовляються дотримуватися етикету, оскільки, на їхній погляд, всі ці правила про "поклони та реверанси" писані не для них, а для тих, хто стоїть кількома сходинками нижче на соціальних сходах. Вони вважають, що дотримуватися їх – не царська справа, тому не варто дивуватися, якщо на діловій зустрічі представники знака поведуться як на ранку в дитячому садку.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці не є усвідомленими та навмисними порушниками етикету, більш того, вони здебільшого поводяться у повній відповідності до його норм. Але іноді виховання дає збій, і вони починають поводитися, порушуючи норми поведінки: наприклад, відкладають ніж і їдять самою виделкою, жують на вулиці або сідають за стіл у гостях без запрошення господині. Але найчастіше це не більше ніж виняток: якщо їм потрібно справити гарне враження, вони згадують усі правила етикету і поводяться відповідно.

Читайте також: