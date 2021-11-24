Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не можна підкорити своїй волі

Тим, хто любить "приборкувати" людей, підпорядковуючи їх своїй волі, варто пам'ятати про те, що не з усіма така місія здійсненна.

Трапляється, що жодні способи маніпуляцій не працюють, і людину жодними хитрощами неможливо змусити зробити те, чого вона не хоче. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які неможливо підкорити своїй волі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолій – найвільнолюбніший знак зодіаку, навіть натяк на те, що його змусять вчинити всупереч їхній волі, викликає у них різке неприйняття і, як наслідок, обурення. Так взяти їх напиранням неможливо — у таких випадках сила впливу на них дорівнює силі протидії. Втім, заморювання і хитрість теж не дадуть маніпуляторам можливості домогтися свого: у першому разі вони тільки розлютяться і гнутимуть свою лінію, у другому – розкусять брехуна і не дадуть йому обдурити їх.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята тільки на вигляд здаються легковажними, але ті, хто добре їх знають, впевнені: вони серйозні, уперті і в будь-якій діяльності – насамперед професійній – націлені на результат. Ніхто – за всього бажання – не зможе збити їх зі шляху, яким вони йдуть – можна і не намагатися. Водночас діють представники знака м'яко, але впевнено дають зрозуміти, що діятимуть так, як намітили, тож переконати їх неможливо, і більше до цієї теми не повертаються.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці буквально зіткані з суперечностей, тому примушувати їх до чогось – марна праця: будь-яка дія, яку вони визнають моральним насильством, змусить їх увімкнути механізм опору – просто так, із принципу. Представники цього знака настільки заперечують усе, що їм нав'язують, що навіть рекламні товари не купують – воліють те, що вибрали самі, а не підкорятися чужому смаку та йти на поводі у корисливої людини.

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