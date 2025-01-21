Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не можуть дивитися на себе з критичної точки зору

З одного боку, вона допомагає звернути увагу на свої недоліки і, виправивши їх, досягти успіху у всіх життєвих сферах, а з іншої, неправильно поводження з нею може завдати серйозної шкоди самооцінці. Але є й ті, кому вона непритаманна, а отже, і виконати свої функції – як позитивну, так і негативну – не може. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не можуть дивитися на себе з критичної точки зору.

Лев

Леви – володарі найвищої у зодіакальному колі думки про власну персону, тому будь-яка критика викликає у них як мінімум подив, а як максимум – байдужість. Вони справді не розуміють, як можна знайти недоліки у такій досконалості, як вони.

Терези

Терези дуже засмучуються, почувши критику на свою адресу: представники цього знака, що вічно коливається, не сумніваються тільки в одному — у власній винятковості. Будь-які зауваження такої властивості вони вважають проявом заздрощів, і переконати їх неможливо.

Овен

Овни, які славляться своєю запальністю, не просто не сприймають критику на свою адресу – вони готові дати людині, яка на неї наважилася, серйозну відсіч. Щоправда, трохи пізніше, коли перший запал обурення минає, вони можуть визнати аргументи критика, але це буде потім.

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