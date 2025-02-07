Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не поважають оточення

Взаємна повага – найкраща основа для взаємин між людьми, до того ж не лише близькими, а й незнайомими.

На жаль, далеко не всі — з різних причин — готові виявляти його до інших, що часто є причиною як блискавичних сварок, так і довгострокових конфліктів. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не шанують оточення.

Лев

Левам від природи властива деяка зарозумілість, до якої вони так призвичаїлись, що навіть не помічають її. Саме тому вони цілком можуть продемонструвати свою неповагу, нехтуючи чужими проханнями чи просто думкою, якщо вона не збігається з їхньою власною.

Діва

Діви вважають себе істиною в останній інстанції, оскільки вони все і про всіх знають краще за інших, на що оточенню часто вказують, до того ж роблять це в категоричній і нетактовній формі – тих, хто змушений спілкуватися із представниками знака, ображає таке ставлення.

Близнята

Близнята дуже добре знаються на людях, щоб довіряти їм. У непристойних вчинках вони підозрюють усіх і кожного. Таке – упереджене – ставлення рідко збігається з повагою. Не дивно, що оточення ображається на представників знака за нешанобливість.

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