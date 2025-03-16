Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не розуміють жартів

Воно допомагає з оптимістичноо погляду дивитися на навколишній світ, налагоджувати стосунки з людьми навколо та навіть ухвалювати важливі рішення, проте далеко не всі можуть ним похвалитися. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не розуміють жартів.

Телець

Тельці все роблять повільно, тому й розумовий процес у них нешвидкий – вони доволі довго розмірковують, перш ніж зрозуміти, що саме їм хотіли сказати. Тому не можна стверджувати, що вони зовсім не розуміють жартів, просто їх усвідомлення може затягтися.

Лев

Леви точно не зрозуміють жарту, якщо він стосується їхньої дорогоцінної персони, оскільки впевнені: вони не можуть бути смішними за жодних обставин. У всіх інших випадках вони з задоволенням посміються з чийогось дотепу, особливо якщо він не вимагатиме інтелекту.

Діва

Діви живуть відповідно до установки: я і сам жартувати не люблю, і іншим не дам. Чужий жарт вони можуть вважати недоречним, а найчастіше й образливим, якщо він порушує їхню "систему координат", тож перш ніж розповісти їм анекдот, варто подумати, чи адекватно вони його сприймуть.

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