Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не тримають свійських тварин

Сьогодні у кожному будинку чи квартирі живуть домашні улюбленці – наймиліші тварини, без яких їхні господарі не можуть прожити й дня.

Проте є люди, які просто не уявляють собі: як взагалі можна тримати у своєму житлі цих кудлатих та блохливих чудовиськ?! Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не тримають свійських тварин.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, будучи по суті домашнім знаком, насправді не дуже люблять сидіти у чотирьох стінах, тому часто затримуються – то на роботі, чи то у друзів, чи то в театрі, чи кіно. Коли ж вони нарешті повертаються до домашніх стін, то з жахом згадують, що їм ще потрібно вигуляти собаку або погодувати кота. Не можна сказати, що це факт піднімає їм настрій, тому вони із задоволенням спостерігають за чужими домашніми тваринами, але заводити не поспішають.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, як відомо, фанати ладу, який вони не дозволяють порушувати навіть дітям, що вже говорити про тварин. Якщо представникам знака все-таки доводиться миритися з існуванням поряд з ними кішкою або собакою, які належать її другій половинці або були кимось їм подаровані, вони зазнають нестерпних страждань. У такому разі вони тільки тим і займаються, що весь час щось піднімають, миють або підмітають і одночасно виношують плани про те, куди збути бридку животину.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги надто зайняті для того, щоб когось няньчити: представники знака і про своїх дітей згадують лише тоді, коли ті виростуть, перед тим вони найчастіше сплавляють їх на руки бабусь та дідусів. Домашній тварині просто немає місця в їхній системі координат. Якщо ж якась кішечка чи собачка таки з'явиться в їхньому домі, вони, можливо, деякий час навіть спробують з ними примиритися, але потім однаково почнуть шукати їм інші – на щастя, добрі руки, і обов'язково їх знайдуть.

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