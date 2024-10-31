Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють будувати довготривалі стосунки

Вступаючи у взаємини, ми, як правило, сподіваємося на те, що вони продовжаться максимально довго.

Але так трапляється далеко не завжди, до того ж перешкоджають довгим і щасливим стосункам як зовнішні обставини, так і внутрішня неготовність працювати над зміцненням почуттів, а в деяких випадках і небажання це робити. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють будувати довготривалі стосунки.

Стрілець

Стрільці потребують постійної зміни вражень – саме це змушує їх постійно вирушати у подорож у пошуках нової «картинки». Стосується такий життєвий підхід і особистого життя представників знака, які не можуть довго жити з одним партнером.

Овен

Овни дуже швидко втрачають інтерес до будь-яких життєвих процесів – від роботи до стосунків із близькими людьми. За яскравим спалахом заінтригованості обов'язково йде спад, який призводить до охолодження почуттів і, як наслідок, розставання.

Водолії

Водолії як найкреативніший знак зодіаку потребують постійного джерела натхнення, тому, щойно нинішній партнер припиняє їх у цьому сенсі тішити, вони одразу починають шукати – і як люди привабливі у всіх сенсах – знаходять йому заміну.

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