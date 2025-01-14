Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють дурити

Ошуканство – у будь-якому разі річ неприємна, навіть якщо воно переслідує добру – як нам здається – мету.

Щоправда, далеко не всі вміють вигадати достовірну брехню, переконливо вимовити її, а згодом ще й не забути, що і за яких обставин говорили. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють чи не хочуть обманювати.

Стрілець

Стрільці – з властивою їм стрімкістю – так швидко випалюють співрозмовнику правду, що на вигадування брехні їм просто залишається часу. До того ж, вони не вміють довго тримати в пам'яті придуману ними брехню, тому, щоб уникнути незручних ситуацій, віддають перевагу правді.

Телець

Тельці занадто ледачі для того, щоб брехати: обман передбачає зайві рухи тіла, а їх представники знака воліють не здійснювати в будь-якій ситуації. Тому з ними сміливо можна спілкуватися, не чекаючи на каверзу з їхнього боку: нагрубіянити вони можуть, а от збрехати – ні.

Діва

Діви – люди принципові, і саме ця їхня якість заважає їм обманювати: вони впевнені, що брехати не можна. Але іноді це обертається проти їхніх співрозмовників: під її виглядом вони подають оточенню неприємні речі, про які можна було і промовчати.

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