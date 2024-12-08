Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють освідчуватися в коханні

Часто доводиться чути, що жінки люблять вухами, а отже, для них дуже важливими є романтичні зізнання.

Проте, на жаль, далеко не всі чоловіки поспішають говорити про почуття, які відчувають – з деяких представників сильної статі в цьому сенсі кліщами слова не витягнеш. Вони й самі не втішені цією своєю особливістю, але вдіяти нічого не можуть – так вони вже влаштовані. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють освідчуватися у коханні.

Козоріг

Козороги-чоловіки збоку видаються дуже суворими й серйозними, і хоча насправді це не так, та вони в цьому нізащо не зізнаються – надто бояться, що люди навколо скористаються їхньою слабкістю. Цим же побоюванням викликано і їхнє небажання – а ще невміння – говорити про свої почуття.

Телець

Тельці впевнені, що найкраще слово – це справа: навіщо розсипатися у компліментах і зізнаннях, якщо вчинки – а також цукерки, букети й подарунки – говорять самі за себе. До того ж представникам знака банально ліньки вигадувати словесні реверанси, на яких вони не дуже знаються.

Риби

Риб недорікуватими ніяк не назвеш – вони вміють гарно і предметно говорити, але розповідати про свої почуття зазвичай категорично не хочуть. Причина такого небажання проста: їм здається, що будь-які – навіть дуже гарні – слова не зможуть повністю висловити те, що вони відчувають.

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