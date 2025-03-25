Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють поводитись у громадських місцях

Якими б замкнутими домосідами ми не були, уникнути місць масового скупчення людей нам однаково не вдасться.

Ми весь час перебуваємо на людях, навіть якщо просто йдемо в магазин або гуляємо в парку, ось тільки далеко не всі знають, що можна і що не можна робити в такій ситуації. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють поводитись у громадських місцях.

Стрілець

Стрільці — найпозитивніший і найоптимістичніший знак зодіаку, але водночас вони надто емоційні і нестримані, тому можуть розмахано жестикулювати, голосно розмовляти і сміятися — не дивно, що вони викликають здивовані погляди оточення.

Телець

Тельці в будь-яких умовах думають насмперед про свій комфорт, і якщо правила поведінки в суспільстві їм у цьому сенсі заважають, вони легко знехтують ними. Водночас вони не відчувають жодних незручностей: їм однаково, який вони в такому разі мають вигляд в очах оточення.

Водолій

Водолії часто нехтують правилами поведінки в громадських місцях, вважаючи їх формальністю, яка не варта того, щоб витрачати на неї сили. Тим паче, що у них завжди є маса справ, які набагато важливіші, ніж дотримання якогось нікому не потрібного політесу.

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