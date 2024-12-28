Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють приймати компліменти

Причини в такій психологічній аномалії можуть бути різними, а ось наслідки у неї найчастіше однозначні – згодом людині просто припиняють їх говорити: навіщо, якщо вона неадекватно реагує чи не реагує взагалі? Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють приймати компліменти.

Рак

Раки не приймають компліменти як належне через свої скромність і сором'язливість. Вони дуже соромляться, коли їм говорять приємні для них речі, тому реагують несподівано – заперечують почуте: мовляв, що ви – це зовсім не про мене.

Козоріг

Козороги в глибині душі, хоч вони й ретельно приховують, невпевнені в собі люди, тому сумніваються в тому, що їм говорять правду. Більше того, вони починають підозрювати співрозмовника в зиску: а раптом він таким чином хоче досягти якихось результатів?

Діва

Діви – представники закритого та підозрілого знака, які не вірять, що їм з доброї волі говоритимуть компліменти. Ні, вони не сумніваються в тому, що все сказане – правда, але, як правило, роблять несподіваний висновок: співрозмовник їм просто… заздрить.

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