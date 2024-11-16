Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють радіти за інших

Треба визнати, що співчувати і підтримувати у багатьох з нас виходить набагато краще, ніж радіти за когось – тут до гами почуттів, що ми відчуваємо, часто додається заздрість. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють радіти за інших.

Діва

Діви – один із найбільш ревнивих знаків, водночас вони часто ревнують не до інших людей, а до успіху, якого тим вдається досягти. До того ж, емоції, які вони водночас відчувають, надто сильні для такого – зовні холодного – знака, так що їм про свої досягнення і розповідати не варто.

Козоріг

Козороги у всьому хочуть бути першими, і стосується це, насамперед, і їхньої професії, на якій вони готові днувати і ночувати, аби досягти цього результату, незважаючи ні на що. Як у такому разі можна радіти з того, що хтось здійснив твою мрію раніше за тебе? Представникам знака це не вдається.

Телець

Тельці категорично не переносять того, що хтось має те, чого – з якогось непорозуміння – немає в них самих. Тому не варто чекати від них на схвалення вдалого закупу або сподіватися, що вони порадіють призначенню подруги на нову посаду – навряд чи їм вдасться видавити з себе хоча б усмішку.

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