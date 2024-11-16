Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють радіти за інших

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють радіти за інших

Прогноз астролога / Фото: Credits

Гармонійні стосунки з іншими людьми – це про вміння допомагати їм у складних ситуаціях та радіти їхнім успіхам.

Треба визнати, що співчувати і підтримувати у багатьох з нас виходить набагато краще, ніж радіти за когось – тут до гами почуттів, що ми відчуваємо, часто додається заздрість. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють радіти за інших.

Діва

Діви – один із найбільш ревнивих знаків, водночас вони часто ревнують не до інших людей, а до успіху, якого тим вдається досягти. До того ж, емоції, які вони водночас відчувають, надто сильні для такого – зовні холодного – знака, так що їм про свої досягнення і розповідати не варто.

Козоріг

Козороги у всьому хочуть бути першими, і стосується це, насамперед, і їхньої професії, на якій вони готові днувати і ночувати, аби досягти цього результату, незважаючи ні на що. Як у такому разі можна радіти з того, що хтось здійснив твою мрію раніше за тебе? Представникам знака це не вдається.

Телець

Тельці категорично не переносять того, що хтось має те, чого – з якогось непорозуміння – немає в них самих. Тому не варто чекати від них на схвалення вдалого закупу або сподіватися, що вони порадіють призначенню подруги на нову посаду – навряд чи їм вдасться видавити з себе хоча б усмішку.

Читайте також:

Повінь в Іспанії: закрито школи та метро

Повінь в Іспанії: закрито школи та метро

Повʼязані теми:

Наступна публікація