Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють робити подарунки

День святого Валентина – гарна нагода поговорити про подарунки, без яких важко уявити це свято.

Дарувати їх – справжнє мистецтво, яке мають не всі. Для деяких з нас покупка і піднесення цього подарунка — справжня мука. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють дарувати подарунки.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята відомі тим, що не купують подарунки спеціально, а передаровують те, що вони піднесли – до того ж вибирають предмети, які їм не підійшли або не сподобалися, за що друзі та знайомі часто на них ображаються. Вони вважають хорошим подарунком корпоративні набори, в які входять блокноти, ручки та календарики, речі, які їм не сподобалися під час домашнього примірювання, або презент, якому вони не знайшли застосування – наприклад, свічник, що не підходить до стилю інтер'єру.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогів часто вважають жадібними, але насправді вони просто не знають, що саме можна – чи потрібно – подарувати кожній конкретній людині. Необхідність щось вибрати в магазині вводить їх у заціпеніння, з якого марно намагаються вибратися, дивлячись на вітринну різноманітність. Цікаво, чи сподобається тому, кого вони хочуть обдарувати, річ, яку вони придивились Жаль, що не можна у нього про це запитати, адже тоді не вийде сюрпризу. В результаті, так нічого і не відшукавши, представники знака дарують гроші.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці люблять тішити оточення, але з подарунками завжди потрапляють в халепу. У них виникають лише банальні припущення щодо того, що може сподобатися людині, якій призначається презент. В результаті вони завжди вибирають щось таке, що самі собі ніколи б не купили — наприклад, шкарпетки, чашки та носові хустки, але їх це зовсім не бентежить. До того ж за великою кількістю справ, які представники знака на себе звалюють, вони можуть взагалі забути про свято і, відповідно, про подарунок, але на цих великих дітей ображатися не можна.

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