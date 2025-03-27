Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють сперечатися

Істину про те, що в суперечці народжується істина, ми знаємо давно і – доречно чи недоречно – часто її повторюємо.

Але забуваємо водночас про те, що, як і будь-який вид спілкування, суперечка — це мистецтво, яким володіє далеко не кожен з нас. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють сперечатися.

Овен

Овни вважають спорт змаганням, у якому важливо не переконати, а перекричати співрозмовника. Вони не дбають про те, щоб запастись доказами, а гарячкують, підвищують голос і можуть навіть образити співрозмовника, який не хоче з ними погоджуватися.

Стрілець

Стрільці вступають у суперечку азартно і активно — вони впевнені, що партнер одразу ж погодиться з ними, а коли цього не відбувається, засмучуються, ображаються і припиняють щось доводити, вважаючи: навіщо взагалі щось з'ясовувати, якщо їх тут не гідно цінують.

Рак

Раки взагалі вважають за краще не сперечатися: вони, «скануючи» людей, швидко визначають, хто дотримується іншої точки зору, і не розмовляють із ними на теми, які можуть стати предметом обговорення. Якщо їх свідомо втягують у суперечку, вони вважають за краще відмовчуватися.

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