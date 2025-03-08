Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють перепрошувати

У спілкуванні з людьми, які нас оточують, не останню роль відіграє вміння визнавати свою провину і просити вибачення у тих, кого образили.

Кожному з нас протягом життя доводиться – з різним ступенем спритності – просити вибачення у людей, яких ми примудрилися поранити – як ненароком, так і навмисне. Ось тільки робимо ми це по-різному: одні знають, як знайти потрібні слова та виправити ситуацію, а іншим це не вдається. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не вміють просити вибачення.

Близнята

Близнята дуже легковажно ставляться до стосунків із людьми – як сторонніми, так і близькими. Можливо, саме тому, посварившись із кимось і, розуміючи, що у події, що сталася, саме їхня провина, не поспішають її визнавати, що призводить до руйнування навіть найміцніших стосунків.

Телець

Тельці надто вперті, щоб першими миритися і, як наслідок, просити у когось вибачення. Як би вони не мали рацію, вони цього ніколи не визнають, а на будь-які претензії відповідатимуть нападом, вважаючи його найкращим способом захисту.

Стрілець

Стрільці перепрошують охоче, але в деяких випадках краще б вони цього не робили. Представники знака ніколи не обмежуються простим і коротким проханням про пробачення, а накручують навколо нього такі словесні конструкції, які самі собою можна сприймати як образу.

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