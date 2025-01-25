Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють заробляти гроші

Як відомо, працюємо ми не лише для морального задоволення, а й для заробітку – всім нам треба на щось жити.

Щоправда, у кожного це виходить по-своєму: в одних гроші буквально прилипають до рук, а від інших біжать з усіх ніг. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють заробляти гроші.

Стрілець

Стрільці, незважаючи на властиву їм впевненість у собі, надто довірливі та простодушні, а у будь-якому бізнесі такі якості неприпустимі – тут треба довіряти, але перевіряти. До того ж, представники знака непрактичні та необачні, не дивно, що гроші йдуть повз їхні руки.

Лев

Леви абсолютно впевнені, що заробляти – не їхня царська справа, тому вони ніколи не будуть ставити прибуток на чільне місце, воліючи отримувати подарунки від людей і долі. Можливо, саме тому матеріальні блага у великій кількості буквально падають їм на голову.

Скорпіон

Скорпіонам нудно думати про гроші – на їхній погляд, вони не можуть бути метою людського життя та діяльності – лише побічним їх продуктом. Тому представники знака вважають за краще займатися тим, що їм цікаво, а матеріальна винагорода не змусить на себе довго чекати.

Читайте також: