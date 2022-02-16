Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють збирати гроші

Кожен із нас розпоряджається грошима по-своєму: одним властива ощадливість, а іншим – марнотратність.

Хтось витрачає зароблене відразу, доживаючи місяць, що залишився до зарплати, на розчинній локшині в пакетиках, а хтось відкладає більшу її частину на відпочинок, навчання або покупку своєї мрії. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які категорично не вміють збирати гроші.

Стрілець (23.11 – 21.12)

У Стрільців гроші витікають крізь пальці: так вже влаштовані представники знака, що їм весь час потрібно щось купувати, причому половина придбань згодом виявляються абсолютно марними і роками припадають пилом на полицях, поки господарі нарешті не наважуються їх комусь передарувати. Якби помилкові покупки можна було повернути до магазину і отримати назад витрачені на них гроші, вони стали б володарями найбільшої у світі занички, але, на жаль, їм це не вдається.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, як особи королівської крові, якими вони звикли себе вважати, звикли жити на широку ногу – вони ні в чому собі не відмовляють, навіть якщо заради чергової купівлі їм доведеться витратити всі гроші, які вони мають. Але, як-то кажуть, становище зобов'язує: хочеш виглядати щедрим і шляхетним – відповідай образові, який створюєш для інших. Тому накопичити гроші на "світле майбутнє" або "чорний день" – тут кому що більше подобається – їм не вдається.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, отримуючи до рук гроші, часто не знають, що з ними робити: витратити на речі, про які мріють, або вкласти їх у щось вартісне, що приноситиме дохід або хоча б радуватиме їх. В результаті вони не роблять ні того, ні іншого, а дають у борг тим зі свого оточення, хто цього потребує. Як наслідок, отримавши гроші назад через неабиякий проміжок часу, виявляється, що виникло безліч "дір", які терміново треба затикати – про які накопичення може йтися?

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