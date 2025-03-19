Астрологиня назвала знаки зодіаку, які недооцінюють себе

Психологи продзижчали нам усі вуха, говорячи про необхідність любові й поваги до самих себе.
Значущість їхніх моральних настанов ніхто не применшує, проте любити себе вдається не всім – є й такі, хто категорично не вміє цього робити. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які недооцінюють себе.
Рак
Раки готові всіх себе віддати навколишнім людям – передусім рідним і близьким, вважаючи водночас, що їхні зусилля на цьому шляху нічого не варті. Вони впевнені, що кожен вчинив би на їхньому місці так само, хоча насправді з їхньою самопожертвою навряд чи хтось може зрівнятися.
Стрілець
Стрільці лише здаються самовпевненими людьми, насправді в душі вони недооцінюють себе, вважаючи, що нічим не відрізняються від інших, тому і приводів для гордості чи задоволення собою у них немає, та й загалом вивищуватися над іншими негарно й соромно.
Водолій
Водолії, яким зірки з лишком відпускають різноманітні – особливо творчі – таланти, рідко вірять у те, що вони обдаровані надмірно. Манія величі у представників знака зустрічається рідко, тому вони впевнені: щось подібне можуть створити й інші, якщо візьмуться до справи.
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