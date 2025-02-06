Астрологиня назвала знаки зодіаку, які нехтують своїм зовнішнім виглядом

Хоч би яким багатим і різноманітним був внутрішній світ іншої людини, не можна не звертати увагу на свій внутрішній світ.

Саме він створює про нас перше – дуже важливе – враження, яке – в найбільш пікових ситуаціях – зберігається на все життя, тому за жодних обставин не можна дозволяти собі неохайність і відсутність смаку в одязі. Але багатьом такий закон неписаний – вони просто не звертають увагу на те, який вигляд мають. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які нехтують своїм зовнішнім виглядом.

Водолій

Водолії як творчі особи, перебуваючи під впливом нової ідеї, забувають про все на світі – зокрема, і про те, який вони мають вигляд. Щоправда, треба віддати представникам знака належне: розв'язавши завдання, що стоїть перед ними, вони повертаються до реального життя і починають стежити за собою.

Козоріг

Козорогів не можна звинуватити в тому, що вони неохайні – у цьому сенсі представники знака зразкові акуратисти та чепуруни. А ось у тому, що стосується макіяжу, то до нього вони байдужі, вважаючи, що найважливіша природна краса.

Риби

Риби дбають про свою зовнішність рівно до того моменту, поки не влаштують своє особисте життя, після чого можуть різко втратити інтерес до того, який вони мають вигляд і як одягнені: навіщо забивати собі голову непотрібними думками і, відповідно, клопотами, якщо потреби в них уже немає?

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