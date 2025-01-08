Астрологиня назвала знаки зодіаку, які неможливо приручити

Про те, що ми відповідаємо за всіх, кого приручили, ми чули багато разів, але не завжди замислювалися над змістом цих слів.

Втім, ідеться не про це, а про те, що приручити, – тобто зробити ручною і слухняною – можна далеко не кожну людину. Хтось охоче прив'язується до когось із близьких, а хтось категорично не сприймає такого стану речей. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які неможливо приручити.

Водолій

Водоліям жодні закони – зокрема й стосункові – не писані. Вони діють лише відповідно до свого настрою, який у них змінюється різко і несподівано. Сьогодні вони можуть закохатися раз і назавжди – принаймні їм так здасться, а завтра – розірвати стосунки та піти.

Овен

Овни – знак палкий і полум'яний, вони швидко захоплюються, але так само швидко розчаровуються в об'єкті своєї пристрасті. У такому разі втримати їх поряд із собою практично неможливо, не варто і намагатися: вони розірвуть будь-які пута і втечуть – у буквальному значенні цього слова.

Близнята

Близнята є непостійними як вітер, який, як відомо, має тенденцію постійно змінювати вектор свого руху. Люди, які примудрилися закохатися в них, ніколи не можуть бути впевнені в їхніх почуттях: навіть якщо сьогодні вони здаються міцними, завтра від них може не залишитися сліду.

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